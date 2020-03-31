المصدر: دبي-الامارات اليوم.

انتظار

اشتكت قارئة طول فترة الانتظار على الهاتف، أثناء تواصلها مع قسم الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، وحين تركت رسالة تطلب فيها معاودة الاتصال، انتظرت ساعات قبل أن تتلقى المكالمة.

استثمار

أفاد قراء بأنهم تلقوا العديد من المكالمات من موظفي شركات مختصة بالأسهم، تعرض بإلحاح الاستثمار في هذا المجال، مشيرين إلى أنهم لا يفهمون بهذا النوع من الاستثمار، كما أنه يصعب عليهم التحقق من هوية المتصلين.

سلامة

دعا متسوقون إدارات منافذ البيع في الدولة، إلى تكثيف التوعية للعاملين فيها بأهمية التقيد بإجراءات السلامة أثناء العمل، وعلى رأسها ارتداء الكمامة والقفازات لحماية أنفسهم والزبائن الذين يرتادون تلك المنافذ، كما دعوا إلى وضع المعقمات بكثرة بين الأرفف لاستخدامها بشكل مستمر.

طب

أثنى مواطنون ومقيمون على الأنظمة الصحية بالدولة المتعلقة بالتواصل عن بُعد، للاستشارة الطبية وتقييم الأعراض المتعلقة بالفيروسات، ومنها «كورونا»، ما وفر عليهم مشقة الذهاب إلى المستشفى في هذه الأوقات.

صلاة

على الرغم من وقف الصلاة في المساجد، حفاظاً على سلامة المصلين والمجتمع، لوحظ أن البعض يصر على أداء الصلاة في باحات المساجد الخارجية.

تباعد

طالب قراء الجهات المعنية بإلزام المتسوقين في منافذ البيع بالتباعد الجسدي، وترك مسافة لا تقل عن متر ونصف المتر بين كل متسوق وآخر، للوقاية من الأمراض المعدية، خصوصاً «كورونا».

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com