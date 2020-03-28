برق وأمطار "رعدية" اليوم وغداً.. وانخفاض في "الحرارة" الاثنين

المصدر: أشرف جمال –أبوظبي

أفاد المركز الوطني للأرصاد، بأن الدولة تتعرض لامتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، لافتاً إلى أن طقس اليوم مغبراً وغائماً بوجه عام، مع سقوط أمطار على مناطق متفرقة يصاحبها برق ورعد أحياناً، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، قوية أحياناً على البحر، مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني الرؤية، بينما يكون البحر مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب مع السحب في الخليج العربي ومضطرب الموج في بحر عمان.

وتوقّع المركز أن يكون الطقس غدٍ، مغبراً وغائماً بوجه عام، مع استمرارا سقوط أمطار على مناطق متفرقة يصاحبها برق ورعد أحيانا، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، قوية أحياناً على البحر، لتكون مثيرة للغبار والأتربة، بما يؤدي إلى تدني الرؤية.

وأوضح المركز أن سرعة الرياح تتراوح ما بين 30 إلى 35 كم/س، تصل إلى 55 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب، مع السحب في الخليج العربي، ومضطرب الموج في بحر عمان.

ولفت إلى أن طقس الاثنين سيصبح غائماً إلى غائم جزئياً، مع استمرار سقوط الأمطار على مناطق متفرقة صباحاً، يصاحبها البرق والرعد، على أن يحدث انخفاض في درجات الحرارة، خاصة غرباً.

وأكد أن الرياح ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة، مثيرة للغبار والأتربة، تتراوح سرعتها من 25 إلى 35 كم/س، تصل إلى 45 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.