45 مليون درهم مساهمات مالية في اليوم الأول لبرنامج " معا نحن بخير "

المصدر: أبوظبي ــ وام

المساهمات المجتمعية " معا " مساهمات مالية فاقت الــ 45 مليون درهم في اليوم الأول من إطلاق برنامج "معا نحن بخير" لتوجيه جهود المجتمع نحو الأولويات الصحية والاقتصادية الحالية في الدولة.

كانت هيئة المساهمات المجتمعية قد أطلقت الاثنين الماضي برنامج "معا نحن بخير"، دعما لجهود حكومة أبوظبي الحثيثة للتغلب على التحديات العالمية الراهنة من خلال تفعيل دور المسؤولية المجتمعية بفتح باب المساهمات المالية والتطوعية والعينية من الأفراد والشركات.

وسارع مئات الأشخاص والشركات من جميع أنحاء الإمارات لدعم البرنامج، حيث تم تلقي أكثر من 45 مليون درهم كمساهمات مالية في الـ 24 ساعة الأولى للبرنامج، بالإضافة إلى ورود أكثر من 300 مكالمة، وتخصيص 1000 وجبة كمشاركة فيه، وبلوغ المساهمات العينية الفردية 42 مساهمة شملت مبان سكنية وغرف فندقية وفلل وأثاث، فضلا على قيام 210 أشخاص بالتسجيل للتطوع بوقتهم وخبرتهم من بينهم أطباء وعسكريون متقاعدون وتخصصات أخرى مختلفة .

وشملت المساهمات 25 مليون درهم من مصرف أبوظبي الإسلامي و12 مليون درهم من متبرع مجهول و 500 ألف درهم من متبرع مجهول و400 غرفة فندقية من مجموعة المسعود و3 ملايين درهم من مجموعة محمد رسول خوري وأولاده وغرف فندقية من علي لخريم الزعابي، ومجموعة لخريم لأعمال، ومليون درهم من متبرع مجهول و2 مليون درهم من حميد بن سعيد النيادي ومحمد بن راشد الكتبي كمعدات وأدوات الطبية ومستشفى به أكثر من 30 عيادة .

وسيتم توجيه أموال المساهمات المالية لتوفير المساعدة الطبية والتعليمية بالإضافة إلى الإمدادات الغذائية، وذلك من خلال العمل جنبا إلى جنب مع الشركاء المعنيين، وفقا للأولويات الاجتماعية لحكومة أبوظبي في الوقت الذي تكثف فيه استعدادها للاستجابة لتأثير التحديات الصحية الآنية.

ويعد برنامج "معا نحن بخير" المشروع الأول للصندوق الاجتماعي لهيئة معا، الذي يعمل بدوره على تمكين المجتمع من المشاركة في مواجهة التحديات الاجتماعية في أبوظبي.

ويشجع برنامج "معا نحن بخير" الجميع على المشاركة الاجتماعية من خلال توفير منصة للأفراد والشركات للتبرع ماليا أو من خلال مساهمات عينية، حيث يخول للصندوق الاجتماعي كقناة حكومية رسمية تلقي مساهمات من المجتمع لمواجهة التحديات الاجتماعية الملحة، وسوف يستمر برنامج "معا نحن بخير" في دعم قطاع الصحة بشكل مستمر، حتى بعد انتهاء الأزمة الحالية.

وأشادت سعادة سلامة العميمي، مدير عام هيئة معا، بالمساهمات حتى الآن وشجعت كافة أفراد المجتمع ومؤسساته على مواصلة التقدم والمشاركة لإحداث فرق خلال هذه الأوقات غير المسبوقة .

ولفتت إلى أن هذه المساهمات التي تلقاها برنامج "معا نحن بخير" في غضون 24 ساعة فقط تعكس سخاء وتكاتف مجتمعنا والتي هي أقوى برهان على الخير والجود المعروف به مجتمع أبوظبي ومجتمع الإمارات بصفة عامة، ودليل على استعداد الجميع للتقدم والقيام بكل ما في وسعهم لمساعدة البلاد خلال هذه الفترة .

ويمكن للمشاركين الراغبين في المساهمة ماليا إرسال رسائل نصية قصيرة إلى 6670 /بقيمة 1000 درهم/، أو إلى 6678 /بقيمة 500 درهم/، أو إلى6683 /بقيمة 100 درهم/، أو إلى 6658 /بقيمة 50 درهم/، كما يمكنهم الاتصال على رقم 8005-MAAN للتطوع وللمساهمات العينية، أو للمساهمات المالية التي تزيد عن 1000 درهم أو إرسال رسائل على الواتس أب على 0543055366، للمساهمات العينية من المعدات والمباني والخدمات والمساهمة بالوقت بالإضافة إلى التطوع من قبل الخبراء.