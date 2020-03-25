كامل الكادر الوظيفي في هيئة تنمية المجتمع في دبي يعمل عن بعد بدءا من غدا

المصدر: الامارات اليوم -دبي

أعلنت هيئة تنمية المجتمع عن البدء بتطبيق نظام العمل عن بعد على 30% من موظفيها مع بداية اتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك بغرض قياس فعالية الأداء، مضيفة انه تم زيادة النسبة إلى 50% بشكل تدريجي لتصل غدا الخميس 26 مارس إلى 100%.

وقال مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي سعادة أحمد جلفار أن سير العمل سيستمر بدون تأخر أو انقطاع وبما يلبي تطلعات المتعاملين ويحافظ على وقايتهم وسلامتهم. وتابع أن الهيئة ستوفر خدماتها لكافة فئات المجتمع بشكل كامل من خلال العمل عن بعد، وذلك حفاظاً على سلامة الموظفين والمتعاملين وتماشياً مع التوجيهات الحكومية بتسخير التقنيات ووسائل التواصل والاتصال الحديثة للتعامل بحكمة مع الأزمة الراهنة، دون إحداث أي تأخير أو تقصير في جودة الخدمات.

وأفاد أن الهيئة وفرت مجموعة متكاملة من القنوات البديلة للحصول على الخدمات بما في ذلك التطبيقات الذكية والموقع الإلكتروني ومكالمات واجتماعات الفيديو والمتابعات.