سعود بن صقر يصدر مرسوماً بإجراءات تجاوز الظروف القهرية

المصدر: رأس الخيمة - وام

أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، المرسوم الأميري رقم (6) لعام 2020 بشأن تنظيم إجراءات تجاوز الظروف القهرية التي تواجه التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية، وذلك بهدف تقديم الدعم اللازم لكل أفراد المجتمع، وتخفيف الأعباء المترتبة عليهم خلال الأوضاع الراهنة.

ونصَّ المرسوم على أنه في ما عدا قضايا تنفيذ الأحكام بحقوق العمال ومسائل الأحوال الشخصية، تعد الإجراءات الاحترازية المتخذة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حادثاً استثنائياً عاماً يتخذ معه قاضي التنفيذ في الإمارة الإجراءات التالية: إرجاء تنفيذ إخلاء الأماكن المؤجرة بغرض السكن، واستبدال منع سفر المدين خارج الدولة بحبسه، وإرجاء إصدار قرارات ضبط وإحضار المدينين، ووقف إجراءات الحجز التنفيذي على المنقولات والعقارات والأسهم والسندات.

وتشمل الإجراءات إصدار قرار بصرف مبلغ شهري يقدره القاضي من الأموال المحجوز عليها لدى البنوك بناء على طلب المحجوز عليه، بما يكفل تلبية احتياجاته الأساسية وأسرته ما لم يكن له مصدر آخر لتلبيتها.

القرار يهدف إلى تقديم الدعم اللازم لأفراد المجتمع، وتخفيف الأعباء المترتبة عليهم خلال الأوضاع الراهنة.