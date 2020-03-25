المصدر: دبي-الامارات اليوم.

«سالك»

أفادت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، رداً على ملاحظة نشرت في «سكيك» حول عدم توافر بطاقات «سالك»، في بعض محطات الوقود، بأنه تم التنسيق مع شركات الوقود، وحثها على توفير مخزون بطاقات إعادة تعبئة رصيد «سالك»، بشكل أفضل، على محطات الوقود التابعة لها، مذكرة بالقنوات البديلة لإعادة الشحن.

إهمال

احتد شخصان، أثناء وجودهما بهايبر ماركت معروف، في الكلام إثر قيام أحدهما بنصح الآخر بالانتباه إلى طفله، الذي كان يمسح الأسطح بيديه ويمررها على الأرضيات، ثم يضعها على وجهه.

ألعاب

لاحظ مستهلكون في مراكز لتجارة التجزئة، وجود حملات تخفيضات بنسب كبيرة على ألعاب الأطفال، لتنشيط مبيعاتها، وبلغت مستويات قياسية، إذ عرض أحد المراكز تخفيضاً على لعبة من سعر 270 درهماً للبيع بـ39 درهماً فقط.

عرض

فوجئ مستهلك عند توجهه لشراء حاسب محمول، من إحدى سلاسل متاجر أجهزة إلكترونية في الشارقة، برفع إدارة المتجر عرض منح برنامج «الأوفيس» مجاناً مع الحاسب عند الشراء، على الرغم من أن العرض كان قائماً عند سؤاله عن سعر الجهاز قبل ساعة فقط من الشراء.

تخفيضات

طرحت متاجر للمجوهرات في دبي والشارقة، أخيراً، عروض تخفيضات موسعة على عدد من الموديلات بمناسبة الاحتفال بـ«يوم الأم»، خصوصاً من الطرز التي تتضمن أسماء الأم بلغات مختلفة.

هواتف

اشترى مستهلك، من موقع مزادات، ثلاثة هواتف من علامة تجارية مشهورة، وتبين عند استلامها أنها مقلدة، فحاول التواصل مع الشركة المعنية، وقدم شكوى إلا أنها لم تتجاوب وامتنعت عن إعادة الهواتف.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com