12 مليون درهم مساهمة مجتمعية وصحية من "فاعل خير"‎

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، مساهمة "فاعل خير" بمبلغ 12 مليون درهم لصالح برنامج "معاً كلنا بخير"، الذي أطلقته هيئة المساهمات المجتمعية "معاً" لاستقبال المساهمات من الأفراد والجهات والشركات، تعزيراً لتضامن المجتمع في ظل الأوضاع الصحية والاقتصادية الراهنة.

وأطلقت هيئة المساهمات المجتمعية "معًا" برنامج "معًا نحن بخير"، دعمًا لجهود حكومة أبوظبي الحثيثة للتغلب على التحديات العالمية الراهنة، من خلال تفعيل دور المسؤولية المجتمعية بفتح باب المساهمات المالية والتطوعية والعينية من الأفراد والشركات.

ويعتبر البرنامج أول مشاريع «صندوق الاستثمار الاجتماعي»، وهي القناة الرسمية التابعة للهيئة لاستقبال المساهمات المجتمعية الموجهة لحل القضايا الاجتماعية الملحة.

ويعمل برنامج "معًا نحن بخير" على توجيه المساهمات المجتمعية بناءً على الأولويات وبالتعاون مع الشركاء المعتمدين، على أن تُخصص عوائد البرنامج المالية والعينية والتطوعية للمعونات والمستلزمات المجتمعية الطبية والغذائية والتعليمية بالدرجة الأولى بالإضافة إلى كل ما يخدم المجتمع ويعزز قيمه.



