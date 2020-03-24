هل توجد تعويضات عن ساعات العمل الإضافية في "الدوام عن بعد"؟.. "الموارد البشرية" تجيب

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

أكدت هيئة الموارد البشرية في أبوظبي، أحقية الجهات الحكومية كافة في تحديد ساعات وأيام "العمل عن بعد" وفقاً لمصلحة العمل، وعدم أحقية الموظف عن بعد في أي تعويض نتيجة عمله بهذا النظام، أو العمل الإضافي في حالة عمله لساعات أطول من تلك المحددة، مشددة على أن نظام العمل عن بعد يعد إلزامياً لأي موظف طالما طلبت جهة عمله تطبيقه.

جاء ذلك في دليل استرشادي أصدرته الهيئة لتنظيم آلية العمل عن بعد في الجهات الحكومية بالإمارة، توعد مخالفي مواده وأحكامه وإجراءاته بـ"جزاءات تأديبية"، ولاسيما في حال تجاوز الموظف صلاحياته في أداء مهام عمله أو بدر منه تصرف مخالف للتدابير الصحية أو عدم الالتزام بها، أو خالف قواعد السلوك الوظيفي أثناء تأديته العمل عن بعد.