"الهوية والجنسية" : الزائرون المتواجدون في الدولة لن يتأثروا بوقف حركة الطيران

المصدر: أبوظبي ـ وام

أكدت " الهيئة الاتحادية للهوية و الجنسية " أن الزائرين المتواجدين في الدولة و الذين تعذر عليهم مغادرتها نظرا لإغلاق الكثير من الدول أجواءها و منافذها الحدودية هم محل اهتمام وسيتم تقديم الدعم اللازم لهم بمنحهم شرعية استمرار تواجدهم بالدولة وفقًا للآلية التي سيعلن عنها خلال الأيام القليلة القادمة.

وقالت الهيئة في بيان لها إنها حريصة على التعامل مع مختلف التطورات المرتبطة بالإجراءات المتخذة على المستويين الإقليمي والدولي في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 " بما يحقق الرعاية المفترضة لكل المقيمين على أرض الدولة.