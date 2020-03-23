عبر اتصال هاتفي.. محمد بن راشد يُثني على جهود فريق مركز الطوارئ الرئيسي التابع لهيئة الصحة في دبي

المصدر: دبي الإمارات _ اليوم

أثنى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في اتصال هاتفي أجراه بمركز الطوارئ الرئيسي، التابع لهيئة الصحة في دبي، على جهود فريق المركز.

وأكد سموه قائلاً: "أنتم الخط الأمامي للدفاع عن الوطن".

وتابع سموه قائلاً: "فخورون بكل الأطباء والممرضين والممرضات والمسعفين والمسعفات والإداريين في قطاع الصحة.. والقيادة تقف خلف كل الفرق والكوادر الطبية والصحية التي تتصدى للوباء، وعلى استعداد لتوفير كل ما يلزم لضمان سلامة الناس والوطن".

محمد بن راشد يجري اتصالاً هاتفياً مع مركز الطوارئ الرئيسي التابع لهيئة الصحة في دبي لتفقّد سير العمل ومتابعة إجراءات التصدي لفيروس كورونا المستجد. pic.twitter.com/8slDrASixo — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) March 23, 2020