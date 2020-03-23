الأرصاد: طقس اليوم غائم جزئياً

المصدر: أبوظبي - وام

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً بوجه عام، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وأن تكون الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، قوية أحياناً خصوصاً على البحر، وتكون مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق المكشوفة.

وأوضح المركز أن الرياح ستكون شمالية غربية، وسرعتها تراوح بين 25 و35 كم/‏س، وتصل إلى 50 كم/‏س أحياناً على البحر. وأشار المركز إلى أن الموج في الخليج العربي سيكون مضطرباً إلى شديد الاضطراب أحياناً، وسيحدث المد الأول عند الساعة 12:46، والمد الثاني عند الساعة 01:54، والجزر الأول عند الساعة 19:22، والجزر الثاني عند الساعة 07:09، وفي بحر عمان سيكون الموج مضطرباً، وسيحدث المد الأول عند الساعة 09:22، والمد الثاني عند الساعة 21:55، والجزر الأول عند الساعة 15:37، والجزر الثاني عند الساعة 04:12.