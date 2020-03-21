الإمارات تقرر إغلاق الشواطئ والحدائق والمسابح والسينما والمطاعم ابتداء من الغد

المصدر: أبوظبي-وام

أعلنت " وزارة الصحة و وقاية المجتمع " و " الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث " إغلاقا مؤقتا للشواطئ العامة و الخاصة و الحدائق و المسابح الخاصة و العامة و دور السينما والصالات الرياضية المخصصة للتدريب مؤقتا اعتبارا من غد الأحد ولمدة أسبوعين قابلة للمراجعة و التقييم.

و قررت " الوزارة و الهيئة " تقنين عمل المطاعم و المقاهي و منافذ تقديم خدمة الاكل و الشرب للفترة نفسها قابلة للمراجعة و التقييم على أن تقوم بتلبية طلبات التوصيل للمنازل واستضافة زبائنها بواقع 20 في المائة من طاقتها الاستيعابية مع مراعاة المسافات " التباعد الاجتماعي " و التي لا تقل عن مترين شريطة تطبيق إجراءات التعقيم و شروط الصحة العامة مع استثناء الأكشاك الخارجية و الطلبات الشخصية التي يقوم بها الزبائن بأنفسهم.

و حثت " وزارة الصحة و وقاية المجتمع " و " الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث " .. الجمهور على ممارسة الرياضة في الهواء الطلق.. .. وطالبتا في الوقت نفسه المؤسسات الاتحادية و المحلية القطاع الخاص المسؤولة عن تنفيذ هذه القرارات وفق ما كفله لها القانون ..

مراقبة إجراءات التطبيق و وضع الإرشادات اللازمة لتوعية الجمهور في هذا الشأن.