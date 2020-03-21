شرطة عجمان تتواصل مع العملاء «عن بعد»

المصدر: عجمان ■الإمارات اليوم

طبّقت شرطة عجمان خدمة التواصل المرئي عن بعد، لتسهيل التواصل بين موظفي مراكز الخدمة مع المتعاملين، تماشياً مع توجيهات الدولة في إطار الإجراءات الوقائية الاستباقية للحد من انتشار فيروس كورونا، وحفاظاً على الصحة العامة وسلامة الموظفين والمتعاملين.

وقال مدير عام العمليات الشرطية بشرطة عجمان، العميد عبدالله سيف المطروشي، إن نظام التواصل المرئي عن بعد عبارة عن خدمة ذكية في تطبيق شرطة عجمان، متاحة ليستخدمها المتعاملون للتواصل مع موظفي مراكز الخدمة، وتم تطبيق النظام فعلياً، وباشرت مراكز الشرطة بإجراءاته. وأضاف أنه تم ربط مراكز الشرطة في القيادة بنظام مرئي، لمباشرة جميع الإجراءات، والرد على استفسارات المتعاملين من خلال هذه الخدمة الذكية للتواصل عن بعد، المتوافرة ضمن مجموعة الخدمات الإلكترونية الذكية التي تقدمها شرطة عجمان عبر التطبيق الذكي، ومن خلالها يسترشد المتعامل بكيفية الاستفادة من الخدمات الذكية المقدمة، التي تتضمن الخدمات المرورية والأمنية والخدمات المجتمعية، من خلال موظفي مراكز الخدمة الذين يعملون على توجيه المتعاملين عن بعد، دون الحاجة إلى حضورهم شخصياً إلى المركز، ما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمة، تعزيزاً لاستمرارية الأعمال في بيئة تضمن حماية الموظفين والمتعاملين، وتؤمّن سلامتهم.