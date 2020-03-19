»المعاشات» تغلق جميع مراكز سعادة المتعاملين.. وتؤدي خدماتها «عن بُعد«

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن تفعيل العمل عن بعد في كل مراكز سعادة المتعاملين التابعة للهيئة في مختلف إمارات الدولة، اعتباراً من الأحد المقبل، مؤكدة أنه بناءً على هذا القرار سيتم غلق كل المراكز حتى إشعار آخر، على أن تقدم جميع الخدمات للمتعاملين من خلال الموقع الإلكتروني www.gpssa.gov.ae أو من خلال على مركز الاتصال على الرقم المجاني 80010.

وقالت المدير التنفيذي لقطاع المعاشات بالهيئة، حنان السهلاوي، إن «تفعيل نظام العمل عن بعد خطوة تهدف إلى دعم الاجراءات الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا»، مشيرة إلى أن الهيئة تكّيف إجراءاتها بحيث تضمن تقديم خدماتها بالفعالية نفسها والكفاءة التي كانت تقدم في مراكز سعادة المتعاملين التابعة لها.

وأضافت: «إن كل الخدمات التي تنجزها الهيئة لن تتأثر بأي إجراءات يتم اتخاذها في مثل هذه الظروف من أجل المحافظة على صحة وسلامة المتعاملين والموظفين، وعلى العكس ستضاعف الهيئة جهودها من أجل إنجاز المعاملات بمعدلات أعلى من المستهدف».

وأكدت السهلاوي على أن التكاتف والتلاحم المجتمعي الذي يميز مجتمع دولة الإمارات قادر على تجاوز التحديات التي خلفها فيروس كورونا على مختلف قطاعات الأعمال، ومنها قطاع المعاشات، مشيرة إلى أن الهيئة على وجه الخصوص ستستفيد من هذه التجربة التي خلفها فيروس كورونا لوضع سيناريوهات من أجل التعامل مع مثل هذه الأزمات مستقبلاً.