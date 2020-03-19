منع سفر المواطنين.. وتعليق تأشيرة الدخول عند الوصول

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي منع سفر المواطنين إلى الخارج مؤقتاً ابتداء من أمس وحتى إشعار آخر، في ظل جهودها لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وحرصاً منها على سلامة وصحة المواطنين.

وقالت الوزارة إن القرار يأتي حرصاً من الدولة على سلامة وصحة مواطنيها في ظل الانتشار السريع للفيروس حول العالم، والقيود المفروضة على السفر من قبل الدول، والإغلاق التدريجي للرحلات حول العالم.

وأضافت الوزارة أنها ستطلع الجمهور بكل جديد في هذا الشأن.

إلى ذلك، قرّرت الدولة «تعليقاً مؤقتاً» لإجراءات الحصول على تأشيرة الدخول عند الوصول إلى منافذ الدولة لحملة الجوازات المعفاة باستثناء حملة الجوازات الدبلوماسية، ابتداءً من الساعة الواحدة فجر اليوم.

وأوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، أن قرار الوقف المؤقت الذي سيسري على حملة الجوازات المعفاة من الحصول على التأشيرة المسبقة يأتي حتى يتم تفعيل آلية للفحص الطبي في بلد المغادرة كإجراء إضافي، نظراً لما تشهده دول العالم على صعيد مواجهة فيروس كورونا المستجد من إجراءات احترازية تستهدف المصلحة العامة.