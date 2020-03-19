«طرق دبي» تشغّل تجريبياً المركبة ذاتية القيادة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بدأت هيئة الطرق والمواصلات التشغيل التجريبي لمركبة ذاتية القيادة في موقع إكسبو 2020 دبي، حيث يتم خلالها نقل الأفراد في مسار محدد من المدخل الرئيس للموقع، إلى المكاتب المؤقتة للموظفين.

وتأتي الخطوة ضمن مساعي الهيئة لتعزيز استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة، التي تهدف إلى تحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة، عبر مختلف وسائل المواصلات المختلفة بحلول عام 2030. وتسهم الاستراتيجية كذلك في تحقيق تكامل بين وسائل النقل الجماعي، وتقديم حلول مستدامة وآمنة في مجال النقل.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة، أحمد بهروزيان: «تتضمن مرحلة التشغيل التجريبي، التي تستمر لمدة ثلاثة أشهر، اختبارات للتقنيات الخاصة بوسائل النقل ذاتية القيادة، والتأكد من اتباع أقصى درجات السلامة العامة للأفراد وحماية الممتلكات المحيطة، لتبرهن الهيئة مساعيها إلى تبني أعلى مستويات الكفاءة والاعتمادية والأمان في تقديم الخدمات الذكية والتقنيات الحديثة.

وباستخدام تقنيات صديقة للبيئة، تعمل المركبة الذكية ذاتية القيادة بالطاقة الكهربائية بنسبة 100%، لفترة تصل إلى 16 ساعة. وتتسع المركبة لـ15 راكباً (10 مقاعد للجلوس وخمسة أماكن للوقوف)، وتتحرك بمتوسط سرعة 25 كيلومتراً في الساعة.

والمركبة الحديثة مصممة للتحرك في الشوارع العامة والداخلية المغلقة، مثل المجمعات السكنية وأماكن الترفيه، وتتسم بمعايير عالية من السلامة والأمان، لأنها تراقب المسار الذي تتحرك فيه باستخدام مجسات استشعار متطورة، ونظم عالية الدقة لتحديد الموقع، فتتمكن من رصد أي عائق أو جسم وإبطاء سرعتها تلقائياً في حال ظهوره، بينما تتوقف تماماً في حال اقتراب الجسم من المركبة.