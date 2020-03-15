محمد بن راشد: صحة الشعب هي الأهم وموارد الدولة مسخرة لسلامته

المصدر: الإمارات اليوم و"وام"- دبي

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن "صحة الشعب هي الأهم، وموارد الدولة كلها مسخرة لضمان سلامته، والجميع اليوم مسؤول عن الجميع، ودولة الإمارات متحدة أمام التحديات، ومتحدة لتجاوز الأزمات، ومتحدة لحفظ المنجزات".

وقال سموه، في تغريدة على "تويتر"، خلال لقاء جمعه مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في استراحة المرموم بدبي، اليوم: "كما نحيي اليوم الرجال المخلصين وجنود الوطن المتفانين في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارىء والأزمات والكوارث وفِي الجهات الصحية والأمنية والبلديات والدوائر الاقتصادية وغيرها.. أديتم باخلاص.. ورفعتم الرأس.. وعليكم واجب تكملونه.. وعلى الجميع التعاون معكم لضمان تجاوز هذه الفترة".

داعياً سموه أن يحفظ الله شعب الإمارات، ويديم على المجتمع الصحة والسلامة والعافية.

وقد تجاذب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مع أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، أطراف الحديث حول عدد من القضايا الوطنية ذات الصلة بتوفير كافة مقومات الحياة الكريمة للمواطنين في جميع أرجاء الوطن و الإجراءات المتبعة من أجل تحصين مجتمع الإمارات عموما بالرعاية الصحية وسلامة العيش والإستقرار الاجتماعي والصحي لجميع شرائح وفئات المجتمع.

وأشاد سموهما في هذا السياق بجهود ومتابعة الجهات المعنية في الدولة واللجان الوطنية المتخصصة بمواجهة الأزمات المحلية وتأمين جميع المتطلبات ووسائل حماية المجتمع من الأمراض والأوبئة وغيرها.

وأكد سموهما حرص قيادة دولة الإمارات وحكومتها ومؤسساتها الوطنية على دولتنا ومجتمعنا خاصة فيما يتعلق بالصحة العامة وسلامة المواطنين والمقيمين.