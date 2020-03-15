مواطن يطلق حملة لاستعادة رسوم حجز صالات الأفراح دون خصم

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

أطلق رجل الأعمال الإماراتي فهد الشيراوي من إمارة رأس الخيمة حملة لاستعادة رسوم حجز صالات الأفراح التي تم حجزها من قبل الشباب المواطنين والمقيمين، الراغبين في إلغاء أو تأجيل حفل زفافهم كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس "كورونا".

وقال رئيس مجلس إدارة مركز رأس الخيمة للاحتفالات رجل الأعمال فهد الشيراوي، لـ "الإمارات اليوم"، إنه بادر بالتواصل بقائمة تضم 80 معرسا من الذين قاموا بحجز صالات وقاعات الأفراح من التي يمتلكها في إمارة رأس الخيمة ودبا الحصن، من أجل التنسيق معهم في حال رغب أحدهم في إلغاء أو تأجيل حفل الزفاف بدءاً من اليوم وحتى بداية شهر رمضان المقبل.

وأوضح أنه يملك سبع صالات و10 قاعات أفراح وأنه على استعداد تام لإعادة أربع ملايين درهم لأصحابها دون أي خصومات مالية بهدف مساعدة المجتمع اقتصاديا، ودعم جهود الدولة في إجراءاتها الاحترازية منعا لانتشار فيروس "كورونا".