«العمل عن بُعد» لبعض فئات الموظفين في الشارقة

المصدر: الشارقة - وام

أقرت دائرة الموارد البشرية في الشارقة تفعيل نظام العمل عن بُعد، لبعض الفئات من الموظفين في الجهات الحكومية، لمدة أسبوعين قابلة للتمديد، ابتداءً من اليوم، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس «كورونا المستجد - كوفيد 19».

وأوضحت الدائرة، أمس، أن القرار يشمل الفئات التالية: الموظفات الحوامل، والموظفين ذوي الإعاقة، والمصابين بأمراض مزمنة، وحالات ضعف المناعة، إضافة إلى الموظفين من الفئة العمرية التي تتجاوز 60 عاماً.

ودعت الدائرة الجهات الحكومية كافة إلى تنظيم العمل وفقاً لهذا القرار، وبما يتناسب مع طبيعة العمل وحاجته.