طقس غائم مع احتمال سقوط أمطار خفيفة

المصدر: أبوظبي - وام

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً ومغبراً إلى غائم أحياناً خصوصاً غرباً، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الغربية والساحلية، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً، مثيرة للغبار تؤدي الى تدني مدى الرؤية الأفقية.

كما توقع أن تكون الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية /‏‏ 20 - 30 كم/‏‏س، تصل إلى 40 كم/‏‏س أحياناً على البحر خلال الليل.

والخليج العربي خفيف - متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:37 والمد الثاني عند الساعة 05:23، والجزر الأول عند الساعة 11:22 والجزر الثاني عند الساعة 22:46.

وتوقّع المركز أن يكون بحر عمان خفيف - متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:41 والثاني عند 01:46

والجزر الأول عند الساعة 08:01 والجزر الثاني عند الساعة 20:17.