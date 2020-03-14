"الهوية والجنسية" تبدأ تطبيق نظام العمل عن بعد من خلال الخدمات الذكية

المصدر: ابوظبي-وام

اكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بدء تطبيق نظام العمل عن بعد حفاظا على سلامة الموظفين والمتعاملين وذلك من خلال تطبيق الخدمات الذكية والأنظمة الحديثة التي أدخلتها الهيئة في عملياتها التشغيلية.

واضافت ان تطبيق النظام الجديد ياتي متوافقا مع رؤية قيادة الهيئة وتنفيذا لتوجهات الحكومة نحو تفعيل نظام العمل عن بعد ، باستخدام المنظومة التقنية المتطورة بما يضمن انسيابية العمل وزيادة الإنتاجية وكفاءة الإجراءات وتعزيزا لسلسلة التدابير الوقائية التي وجهت الحكومة باتباعها حفاظا على سلامة وصحة الموظفين معتبرة أن العمل عن بعد يسهم في تحقيق الرفاه الوظيفي، وتحسين بيئة العمل، وزيادة إنتاجية الموظف، ، وتعزيز العلاقات الأسرية من خلال تحسين التوازن بين العمل و الحياة العائلية.

واشارت الهيئة إلى سعيها لتوظيف التكنولوجيا في تطوير بيئة العمل الداخلية واستخدام أفضل الوسائل والتقنيات لضمان تقديم الخدمات والمعاملات وفق أرقى المعايير العالمية مؤكدة عزمها قياس أثر تطبيق نظام العمل عن بعد من خلال قياس إنتاجية الموظف وجودة ودقة المخرجات من خلال نظام حوكمة العمل عن بعد.