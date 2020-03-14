"الوطني" يدرس "التأجيل الاحترازي" لجلسة الثلاثاء المقبل

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

علمت "الإمارات اليوم" من مصادر برلمانية، أن المجلس الوطني الاتحادي، يدرس اتخاذ قراراً بتأجيل انعقاد الجلسة السابعة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر، والمقررة الثلاثاء المقبل، لمناقشة موضوع عام في شأن الخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات، لاسيما بعد الإعلان الحكومي بتفعيل نظام العمل عن بعد بشكل جزئي في الجهات الاتحادية، على أن يعاود المجلس نشاطه وفقاً لمستجدات وتطورات الموقف.

وخصص المجلس الوطني جلسة الثلاثاء المقبل، لمناقشة موضوع "الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات"، بحضور مسؤولي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وذلك في ضوء التقرير النهائي الذي رفعته نهاية الأسبوع الماضي، لجنة الشؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، إلى رئاسة المجلس، والذي تناول الموضوع من خمسة محاور رئيسة، تضمنت "التوطين، توفير الخدمات لأصحاب الهمم، جودة الخدمات المقدمة للجمهور، المسؤولية المجتمعية، استشراف مستقبل صناعة الاتصالات".