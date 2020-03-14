شرطة دبي توفّر تقسيط المخالفات المرورية عبر دار التمويل

المصدر: دبيÀ الإمارات اليوم

وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي، مذكرة تفاهم مع دار التمويل بهدف توفير خدمة تقسيط المخالفات المرورية، من خلال البطاقات الائتمانية من دون فوائد أو رسوم لفترة تصل إلى 12 شهراً، وذلك عندما تكون قيمة المخالفة المرورية 500 درهم أو أكثر.

ووقّع المذكرة عن طرف القيادة العامة لشرطة دبي، مدير الإدارة العامة للمالية، العميد سيف محمد سيف بن عابد، وعن دار التمويل رئيس مجلس الإدارة، محمد عبدالله جمعة القبيسي.

وأكد بن عابد أن توقيع الاتفاق جاء بناءً على توجيهات القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، مشيراً إلى أن الاتفاق يوفر قناة جديدة وميسرة للمتعاملين مع شرطة دبي في دفع المخالفات المرورية.

وقال مدير إدارة الإيرادات والصندوق، الرائد الدكتور عبدالله ياسر أميري، إن هذه الخدمة توفّر قناة جديدة وميسرة للمتعاملين مع شرطة دبي في دفع المخالفات المرورية وتقسيطها على أن تكون القيمة الأدنى للمخالفة 500 درهم، ويمكن للمتعامل الاستفادة من الخدمة عبر موقع شرطة دبي وتطبيق الشرطة من خلال دفع قيمة المخالفات المرورية ثم تقسيطها على الفترات المحددة (3 أو 6 أو 9 أو 12 شهراً) دون رسوم أو فوائد أو مرابحة، مشيراً إلى أن القيادة العامة لشرطة دبي وقّعت مذكرة تفاهم مع تسعة بنوك لتقديم خدمة تقسيط المخالفات المرورية عبر استخدام البطاقات الائتمانية من دون فوائد بنسبة (0%)، وذلك حسب الشروط والالتزامات بينها وبين تلك البنوك.

- الخدمة توفّر قناة جديدة وميسرة لدفع المخالفات المرورية وتقسيطها، على أن تكون القيمة الأدنى للمخالفة 500 درهم.