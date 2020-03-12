بالأسماء .. تشكيل اللجنة العليا لـ"حكومة أبوظبي الرقمية"

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أصدرت اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اليوم، قراراً بتشكيل اللجنة العليا للحكومة الرقمية، برئاسة رئيس دائرة الإسناد الحكومي، علي راشد قناص الكتبي، وعضوية وكلاء دوائر المالية، والإسناد الحكومي، والطاقة، والصحة، والتعليم والمعرفة، والثقافة والسياحة، والبلديات والنقل، وتنمية المجتمع،والتنمية الاقتصادية، والمدير العام للقيادة العامة لشرطة أبوظبي،والمدير العام لهيئة أبوظبي الرقمية (عضواً ومقرراً).

وبحسب القرار تتولى اللجنة تفعيل إطار حوكمة التحول الرقمي على مستوى حكومة أبوظبي، لتطوير البنية التحتية التكنولوجية وتبني أحدث التقنيات لتحقيق الريادة بالمنظومة الرقمية الحكومية، وتوفير تجربة استثنائية للمتعاملين عبر منصات الخدمات الرقمية.