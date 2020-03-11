طقس غائم جزئياً مع تشكل الضباب

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً، ورطباً ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الشمالية، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة. شمالية شرقية إلى شمالية غربية 16 - 26 كم/‏‏‏‏س، تصل إلى 36 كم/‏‏‏‏س أحياناً.

كما توقع المركز أن يكون الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:15 والمد الثاني عند الساعة 7:03، والجزر الأول عند الساعة 8:02 والجزر الثاني عند الساعة 20:45، أما بحر عمان فيكون متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:01 والمد الثاني عند 23:16، والجزر الأول عند الساعة 17:00 والجزر الثاني عند الساعة 5:34.