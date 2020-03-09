المصدر: دبي-الامارات اليوم.

تعقيم

لاحظ زوّار للقرية العالمية، أن إدارة القرية حرصت على وضع عبوات من سائل التعقيم في الكثير من أرجاء القرية، وداخل أجنحة الدول المشاركة.

مساعدات

ابتدعت مجموعة من النسوة من جنسيات مختلفة حيلة جديدة للحصول على المساعدات المالية، إذ يتوجّهن لشقق المُقيمين في عجمان، مطالبات بأن يتحملوا نفقات وصفة الدواء التي يزيد ثمنها أحياناً على 600 درهم.

مستحقات

رفض مدرب بأحد أندية دوري الخليج العربي الرحيل عن ناديه والحصول على قيمة عقده المتبقي عن هذا الموسم، واشترط حصوله على كامل راتبه عن الموسم المقبل، إذ يرتبط بعقد مع ناديه لمدة موسمين.

غذاء

فوجئت ربة منزل بفساد وتلف عبوة حمص، بعد شرائها من منفذ استهلاكي معروف، وطالبت بتشديد الرقابة على صلاحية المواد الغذائية، حفاظاً على صحة وسلامة المستهلكين، وأن لا تقتصر الرقابة على تواريخ الانتهاء، بل ظروف التخزين أيضاً.

سلع

طالب سكان في مدينة خورفكان، بتوفير جمعية كبيرة تضم جميع احتياجاتهم اليومية، وذلك لبعد المتاجر الكبيرة التي توفر أنواعاً مختلفة من السلع، مشيرين إلى أنهم يضطرون إلى قطع مسافات تصل لـ40 كيلومتراً من أجل التبضّع.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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