«قضاء أبوظبي» تقبل قيد 112 محامياً العام الماضي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي، أن إجمالي عدد المحامين المقيدين بجدول المحامين المشتغلين لديها حتى نهاية 2019 بلغ 1028 محامياً مواطناً. مشيرةً إلى أن لجنة شؤون المحامين بالدائرة كانت قد وافقت على قبول قيد 112 محامياً خلال عام 2019، وتجديد قيد 120 محامياً، ونقل قيد عدد أربعة لجدول المحامين غير المشتغلين، بينما تم قبول قيد 152 مندوب مكتب محاماة.

وأكدت دائرة القضاء حرصها على تقديم خدمات متميزة لقطاع المحامين، وذلك في إطار الاستجابة لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، مشيرةً إلى أهمية العلاقة التشاركية بين الدائرة وقطاع المحاماة في تقديم خدمات قضائية تلبي متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إمارة أبوظبي.

وأوضح مدير إدارة شؤون المحامين والخبراء بدائرة القضاء في أبوظبي عضو لجنة شؤون المحامين خميس مبارك القبيسي، أن الدائرة تقدم خدمات تدريبية وتأهيلية للمحامين في إطار جهودها نحو تطوير الأداء القضائي عبر إعداد كوادر قانونية وطنية مؤهلة تأهيلاً علمياً وعملياً بهدف المساهمة في تحقيق العدالة الناجزة، وترسيخ ثقة المجتمع بالمنظومة القضائية والقانونية، التي يعتبر المحامون جزءاً منها. حيث تم في 2019 تنفيذ ستة برامج تدريبية للمحامين ومندوبي مكاتب المحاماة الجدد كشرط لقبولهم للقيد في جداول المشتغلين، إضافة إلى خدمات التدريب المستمر للمحامين المشتغلين، والتي تضمنت ست ورش عمل تناولت عدداً من المستجدات مثل نماذج صحف الدعوى المقامة أمام محاكم دائرة القضاء، تحضير الدعوى عن بُعد، مستجدات التنفيذ في ظل اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية وتعديلاته، الإطار القانوني لدوائر الخبراء الأجانب للمحاكم التجارية والعمالية والخدمات الإلكترونية لمكاتب المحاماة.

وحول الدور الرقابي للجنة شؤون المحاماة على أداء المحامين، صرح القبيسي بأن اللجنة تلقت 57 شكوى خلال عام 2019 تم حفظ 39 منها، بينما تم وقف سبعة محامين وإيقاع عقوبة التنبيه في حق خمسة آخرين، وتلقت اللجنة شكويين ضد مندوبي المحامين، تم حفظ إحداهما واتخاذ إجراء وقف قيد المندوب في الثانية.

6 برامج تدريبية للمحامين ومندوبي «المكاتب» الجدد خلال 2019.