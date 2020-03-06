شرطة أبوظبي تدعو الجمهور إلى إنجاز معاملاتهم إلكترونياً

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

دعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي الجمهور، في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية، إلى إنجاز معاملاتهم عبر تطبيقها الذكي وموقعها الإلكتروني.

وأكدت حرصها على سلامة وصحة الجمهور، واهتمامها بمواصلة تطوير الخدمات الذكية على مدار الساعة، ومواكبة التقنيات الحديثة وتسخيرها لتعزيز عملية الاتصال والتواصل مع الجمهور بكل قطاعاته، وذلك ترجمة للتحول إلى الحكومة الذكية، وتبسيط الإجراءات، من خلال توفير أرقى الخدمات بطريقة ذكية للمتعاملين من طالبي الخدمات المرورية والشرطية المختلفة.

وأوضحت أن خدماتها الذكية توفر الجهد والوقت على المتعاملين، حيث يتضمن تطبيق شرطة أبوظبي المتاح على الهواتف الذكية عشرات الخدمات، منها ترخيص الآليات والسائقين، ودفع المخالفات المرورية، وتجديد ملكية السيارة ورخص القيادة، وفتح ملفات التقدم للحصول على رخص القيادة، إضافة إلى إصدار بدل فاقد ملكية مركبة ورخصة قيادة، وبدل رخصة تالفة، وتأجيل فحص رخصة القيادة، وتقديم موعد فحص رخص القيادة.