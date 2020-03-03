1000 زائر و30 متحدثاً رئيساً في فعاليات «ملتقى الابتكار الأول»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حظيت المبادرات والأنشطة التي أطلقتها جمارك دبي خلال فعاليات شهر الإمارات للابتكار بإشادات واسعة من المهتمين وذوي الاختصاص، وشهدت أنشطة ملتقى الابتكار الأول الذي نظمته جمارك دبي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد حضوراً مكثفاً بلغ 1000 زائر، وشارك في جلساته 30 متحدثاً رئيساً وأكثر من 50 خبيراً وصانع قرار.

وفي ختام اليوم الأخير من الملتقى كرمت جمارك دبي موظفي الدائرة المبتكرين والمبدعين من أصحاب الأفكار التي عرضت في الملتقى.

ويمثل الملتقى أكبر منصة جمعت المبتكرين والمبدعين من مختلف الجنسيات والأعمار، حيث ضم مشاركة أكثر من 20 دولة، وحرص الملتقى الأول من نوعه في الشرق الأوسط، والذي أقيمت فعالياته في المقر الرئيس لوزارة الاقتصاد في دبي على نشر ثقافة الإبداع والابتكار في المجتمع الإماراتي بمختلف شرائحه، وتبادل المعرفة بين المبتكرين والمبدعين تحت منصة واحدة، وتطوير ابتكارات يمكنها تغيير أساليب العمل في القطاعات الحيوية، وكذلك دعم الموهوبين والمبدعين عبر توفير مظلة مجانية لعرض ابتكاراتهم، ويهدف الملتقى إلى تعزيز موقع الدولة على مؤشر الابتكار العالمي.

كما تم تنظيم يوم مفتوح للموظفين للتعرف إلى البرامج الأكاديمية والمعرفية والابتكارية في جامعة روتشستر للتكنولوجيا، كما أقيمت فعالية مشتركة مع الموردين لتوعية الجمهور بأهمية الابتكار ودوره في تعزيز موقع الدولة عالمياً وإطلاق عدد من الابتكارات الجديدة، منها ابتكار «المطبعة الدائمة بلا توقف» عالمياً، و«بدلة مبتكرة تمتاز بالقدرة على الاستشعار».

وأقامت جمارك دبي حفل تكريم لأصحاب الفرص الابتكارية الفائزين بجائزة المبتكر في دورتها الثالثة، ضمن فعاليات الدائرة لشهر الإمارات للابتكار، بحضور المدير العام لجمارك دبي أحمد محبوب مصبح، والمديرين التنفيذيين ومديري الإدارات وعدد كبير من موظفي الدائرة، حيث كرم مدير جمارك دبي الإدارات والموظفين الفائزين.

وعرضت الدائرة ضمن أنشطتها لشهر الإمارات للابتكار الروبوت الآلي Dubot على موظفي الدائرة والعملاء، حيث تم استعراض مفصل حول هذا الروبوت، وإمكاناته المتطورة، كما تم تقديم العرض للموظفين والزوار.

- تنظيم يوم مفتوح للموظفين للتعرف إلى البرامج الأكاديمية.