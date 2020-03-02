المصدر: دبي-الامارات اليوم.

مقابلات

انتقد أولياء أمور تضمين إدارات مدرسية لمعلومات باللغة الإنجليزية في اختبارات القبول لرياض الأطفال، إذ يتوقعون أن يتعلم أبناؤهم هذه الأمور بالمدرسة، لا في البيت.

عروض

اشتكى مستهلكون قيام متاجر بالإعلان عن عروض ترويجية على سلع غذائية، تتضمن صوراً لمنتجات ذات جودة عالية، بأسعار مخفضة. وبمعاينتها يفاجَأون بأنها رديئة، ولا تستحق سعرها، واعتبروا هذه الممارسات خداعاً للمستهلك.

رفض

رفضت سائحة كندية شراء قطعة مجوهرات من محل في سوق الذهب بدبي، بعد أن عرض عليها البائع حسماً سعرياً في حال القيام بالدفع نقداً، ما اعتبرته نوعاً من التحايل.

فضلات

اشتكت قارئة تسكن في واحة دبي للسيليكون، ظاهرة انتشار فضلات الكلاب المنزلية، في بعض الشوارع الرئيسة، وأماكن التنزه العامة، وقالت إن الظاهرة باتت تُفسد جمالية الأماكن الخضراء المأهولة بالسكان.

لعب

لاحظ قارئ يسكن في منطقة النعيمية 2 بإمارة عجمان، أن عدداً من أبناء الأسر في المنطقة نفسها، يلعبون كرة القدم كل يوم في منطقة ترابية يستخدمها السكان لإيقاف مركباتهم فيها، موضحاً أن هذه المنطقة لا تصلح للعب كرة القدم، وقد تلحق بالسيارات أضرار نتيجة ارتطام الكرة بالزجاح والمرايا.

أسعار

رفعت بقالات أسعار العصائر والمشروبات المحلاة بمقدار الضعف، بدعوى تطبيق الضريبة الانتقائية. ودعا قراء الجهات المعنية بالرقابة إلى التأكد من أن الأسعار الجديدة غير مبالغ فيها.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com