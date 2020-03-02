محمد بن راشد يُصدر مراسيم بشأن مجالس إدارات في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (9) لسنة 2020 بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة «دبي العالمية» برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، والمرسوم رقم (10) لسنة 2020 بتشكّيل مجلس إدارة معهد دبي القضائي، برئاسة المستشار عصام عيسى الحميدان.

ووفقاً للمرسوم رقم (9) لسنة 2020، يضم مجلس إدارة مؤسسة «دبي العالمية» في عضويته كلاً من: محمد إبراهيم الشيباني، وعبدالرحمن صالح آل صالح، وحمد مبارك بوعميم، وعلي راشد لوتاه، إضافة إلى رئيس مؤسسة دبي العالمية، على أن يتولى مجلس الإدارة المُشكّل بموجب هذا المرسوم، القيام بالمهام والصلاحيات المنوطة به بموجب المرسوم رقم (23) لسنة 2010، بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي العالمية.

ويضم مجلس إدارة معهد دبي القضائي، بنص المرسوم رقم (10) لسنة 2020، في عضويته كلاً من: طارش عيد المنصوري، وأحمد محمد بن حميدان، والدكتور لؤي محمد بالهول، والدكتور أحمد عيد المنصوري، وعبدالمنعم سالم بن سويدان، ومدير عام معهد دبي القضائي. كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، المرسوم رقم (11) لسنة 2020 بضم مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية إلى عضوية مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي، المشكّل بموجب المرسوم رقم (23) لسنة 2015، بشأن تشكيل مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي.