«الأرصاد»: طقس اليوم صحو مع ارتفاع درجات الحرارة

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً، مع ارتفاع في درجات الحرارة، رطباً ليلاً وصباح غدٍ على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

أما عن حركة الرياح، فأشار إلى أنها ستكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وتراوح سرعتها بين 15 و25 كم/‏‏‏ س، تصل إلى 35 كم/‏‏‏ س أحياناً.

وأوضح المركز أن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفاً إلى متوسط، إذ يحدث المد الأول عند الساعة 16:48، والمد الثاني عند الساعة 05:11، والجزر الأول عند الساعة 10:53، والجزر الثاني عند الساعة 22:23.

وأشار إلى أن الموج في بحر عمان سيكون خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:21، ويحدث الجزر الأول عند الساعة 07:45.