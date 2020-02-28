تنسيق إماراتي إيراني لتسيير عدد من الرحلات الجوية لإجلاء الإيرانيين الزائرين للدولة

المصدر: أبوظبي-وام

أعلنت دولة الامارات العربية المتحدة عن قيامها بالتنسيق مع جمهورية إيران الإسلامية، بخصوص تسيير عدد من الرحلات الجوية لإجلاء الإيرانيين الزائرين للدولة وإعادتهم للجمهورية الإسلامية الإيرانية وذلك بعد قرار وقف الرحلات بين البلدين كإجراء احترازي لمدة أسبوع قابل للتجديد في إطار الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكدت السلطات المعنية في الدولة أنه يتم التعاون مع الجانب الإيراني لتسهيل هذه المهمة حسب الإجراءات والأنظمة المعمول بها مع الحرص على الحفاظ على سلامة الزائرين والمختصين القائمين على إجراءات الإجلاء.