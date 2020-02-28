منصور بن محمد: الابتكار أصبح منهاج عمل في الدولة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي: «إننا نؤمن بأن ثقافة الابتكار أساس لتعزيز التنمية المستدامة في المجتمعات، والنهوض بجودة الحياة والتطور في مختلف المجالات»، مضيفاً سموه أن الابتكار أصبح، بفضل توجيهات القيادة، منهاج عمل وثقافة عامة.

ودشّن سموه مختبر الابتكار الأمني في مقر القيادة العامة لشرطة دبي، بحضور القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، والمدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، أحمد سعيد المنصوري، ومساعدي القائد العام لشرطة دبي، وكبار الضباط، وعدد من مديري الإدارات العامة والفرعية.

واطلع سمو الشيخ منصور بن محمد على منظومة مختبر الابتكار الأمني، والقاعات التي تضمها، بما يتوافق مع المعايير العالمية لمختبرات الابتكار.

وأشاد سموه بالابتكارات التي يضمها مختبر الابتكار الأمني، مؤكداً أن تدشين المختبر يعكس توجهات القيادة نحو تعزيز ثقافة الابتكار في المجتمع والدوائر الحكومية، والحرص على إعداد أجيال من المبتكرين للإسهام في تحقيق رؤية الإمارات 2071، وتحقيق رؤية الدولة في عام الاستعداد للخمسين المقبلة.

وأوضح سموه أن الابتكار أصبح، بفضل توجيهات القيادة، منهاج عمل وثقافة عامة، مستلهماً مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي قال: «الابتكار اليوم ليس خياراً بل ضرورة، وليس ثقافة عامة بل أسلوب عمل».

وأشار سمو الشيخ منصور بن محمد إلى أن «القيادة العامة لشرطة دبي سبّاقة دائماً في الوصول إلى التميز وتحفيز موظفيها، والعمل على حشد طاقاتهم وجهودهم نحو الابتكار والإبداع في العمل، ما أسهم في جعل دبي واحة أمن وأمان واستقرار، خصوصاً أننا نؤمن بأن ثقافة الابتكار أساس لتعزيز التنمية المستدامة في المجتمعات، والنهوض بجودة الحياة والتطور في مختلف المجالات».

وأكد اللواء عبدالله خليفة المري، أن «شرطة دبي تعمل طبقاً لتوجهات الحكومة في الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة، ومن هنا يأتي المختبر الأمني ليشكل إضافة نوعية لمسيرتنا نحو التنمية والتطور في الدولة، بما يعزز ريادتها لتصبح من أفضل دول العالم بحلول مئوية الاتحاد عام 2071، ويسهم في دفع حركة الإبداع والابتكار، ويخلق استراتيجية تهتم بتطوير وتحسين مستوى الأداء المؤسسي، وربطه بالأهداف الاستراتيجية العليا، عبر تقديم خدمات ذات مواصفات عالمية، وترتقي بتطلعات القيادة».

من جانبه، قال رئيس مجلس الابتكار في القيادة العامة لشرطة دبي، المقدم الدكتور إبراهيم بن سباع المري، إن المختبر يمثل نقلة نوعية في مجال دعم المبتكرين وأصحاب المواهب، بما يمنحه من فرصة لتحويل الأفكار المبتكرة إلى واقع، ذلك أن شرطة دبي، ومن خلال المختبر، ستقدم الدعم اللوجستي والمادي لمن تمثل أفكاره حلولاً للتحديات الأمنية المطروحة، سواء كان من موظفي شرطة دبي، أو من طلبة الجامعات، أو أي صاحب فكرة مبدعة من الجمهور الخارجي.

وأوضح أن المختبر ينقسم إلى قاعات، وفقاً للمواصفات العالمية الخاصة بالمجال، وتتمثل في قاعة «بلا حدود» المختصة في البحوث، وقاعة جودة الحياة، حيث يتم عرض المشروعات والأفكار الابتكارية، وقاعة المستقبل التي تتم فيها مناقشة الأفكار، وقاعة الخيال المختصة بتطوير البرمجيات، وقاعة اللا مستحيل المعنية بتطوير الأجهزة والأدوات والمعدات، وتنقسم بدورها إلى قسمين، الطباعة ثلاثية الأبعاد، والدارات الكهربائية، وأخيراً قاعة الخمسين، المختصة بعملية اتخاذ القرارات في المشروعات الابتكارية المقترحة والبت فيها.

- مختبر الابتكار الأمني يستقبل مشروعات وأفكار المبدعين ويقدم الدعم اللوجستي لهم.