إجراء جديد من "الشؤون الإسلامية والأوقاف" بشأن موسم "حج 2020"

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، فتح باب التقديم للحج للموسم " 1441 هـ- 2020 " أمام مواطني الدولة، عبر تطبيق الهيئة على الهواتف الذكية، اعتباراً من أول مارس المقبل وحتى 19 مارس، داعية إلى المبادرة بالتسجيل في الوقت المحدد، حتى تتمكن الهيئة من وضع استراتيجية تفي بجميع المتطلبات، وتبرز النموذج الحضاري الذي تطمح إليه في تنظيم شؤون الحج.

وأكد رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، الدكتور محمد مطر الكعبي، حرص الهيئة على الارتقاء بخدمات الحج وتطويرها تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة باتباع أفضل الممارسات وأعلى معايير الجودة، وذلك من خلال الاستفادة من التقنية الذكية وتسخيرها لإيصال الخدمات للجمهور باحترافية ومهنية عالية تحقق لهم السعادة والرفاهية.

وأشاد الكعبي بالدعم الكبير الذي تحظى به الهيئة من القيادة الرشيدة وتوجيهاتها بتوفير كامل الرعاية لحجاج بيت الله الحرام، وبالتنسيق المتواصل مع المسؤولين في المملكة العربية السعودية الشقيقة، في إطار جهود خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لخدمة الحجاج، مثمناً تعاون دائرتي الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، والشؤون الإسلامية بالشارقة.

وقال مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، محمد سعيد النيادي: "إن التسجيل للراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج 1441هـ - 2020 م سيكون عبر تطبيق الهيئة على الهواتف الذكية في الفترة المحددة خلال مارس المقبل، بحيث تبدأ أولى خطواته عبر التسجيل في الهوية الرقمية لدولة الإمارات UAE Pass من خلال منافذ خدمة الهوية الرقمية المنتشرة في الدولة، وتحميل تطبيق هوية الإمارات على الهاتف الذكي، ثم تحميل النسخة المحدثة من التطبيق الذكي للهيئة AWQAfUAE من خلال أي من المتاجر الإلكترونية android – IOS - HUAWEI، ثم الدخول إلى تطبيق الهيئة واختيار خدمات الحج والعمرة، والضغط على أيقونة تسجيل الحج، ثم الضغط على الدخول بالهوية الرقمية واستكمال إجراءات الدخول، ثم المراجعة النهائية للبيانات والتأكد من صحتها، ثم الضغط على استكمال البيانات الموضحة من خلال تفعيل أو إلغاء الأزرار التي توضح سير عملية التسجيل، بحيث سيقوم النظام بتوجيه بعض الأسئلة للمتقدم على هذا النحو هل سبق لك الحج؟ هل أنت بحاجة إلى محرم؟ في حال حاجتك إلى محرم، يرجى ذكر صلة القرابة والرقم المرجعي للمحرم، وسيتم إظهار تفاصيل المحرم للتأكد من مطابقة البيانات، هل أنت بحاجة إلى مرافق؟ ففي حال حاجتك إلى مرافق، يرجى ذكر صلة القرابة والرقم المرجعي للمرافق، وسيتم اظهار تفاصيل المرافق للتأكد من مطابقة البيانات. أما في حال حاجتك إلى مرافق، يرجى اختيار نوع الإعاقة إن وجدت".

وأشار النيادي إلى أن النظام يطلب من المتقدم إدخال رقم الملف العائلي الخاص بنظام الحج، في حال رغبة الحاج أو الحاجة في ربط أفراد عائلته في مجموعة واحدة، كما يمكن لمقدم الطلب متابعة حال الطلب عن طريق الضغط على أيقونة متابعة الطلب في أي وقت.

