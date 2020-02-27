رد "التغير المناخي" على فيديو "المواشي المصابة بأمراض معدية"

المصدر: أمين الجمال - دبي

أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة أن الفيديو المتداول، أخيراً، عبر منصات التواصل الاجتماعي، حول بعض الحيوانات التي تبدو بحالة مرضية، قديم ويختص بشحنة تعرضت لسوء إجراءات النقل ما تسبب في إنهاك الحيوانات.

وأوضحت الوزارة أن ما تتناقله وسائل التواصل الاجتماعي من معلومات ومقاطع فيديو وصور لا يعد مصدراً موثوقاً للمعلومات، إلا إذا كانت صادرةً عن حسابات رسمية لجهات رسمية وذات مسؤولية عن موضوع المعلومة وفحواها.

وتحرص الوزارة على متابعة كافة مستجدات الأوضاع الصحية على مستوى العالم بالتنسيق والتعاون مع المنظمات والمؤسسات العالمية، وتتخذ بشكل فوري كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لإبعاد المخاطر البيولوجية عن الدولة، مستهدفة وصول كافة المنتجات التي تخضع لرقابتها إلى المستهلك أمنة وصحية وسليمة.

ودعت الوزارة الجمهور إلى مراعاة استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة والرسمية وعدم الانقياد وراء الشائعات والاخبار المضللة.