المصدر: دبي-الامارات اليوم.

كلاب

أفاد سكان في أم القيوين بانتشار عدد من الكلاب الضالة في مناطق سكنية، الأمر الذي قد يشكل خطراً على سلامتهم، مطالبين دائرة البلدية بضبطها، والحد من انتشارها.

حشرات

لوحظ في بعض محال البقالة، داخل منطقة واحة دبي للسيليكون، وجود حشرات على أرفف الخضراوات، والمواد الغذائية الأخرى، وعدم مراعاة شروط النظافة العامة، والبيئة السليمة للتخزين.

مستأجرون

أفاد مستأجرون في الشارقة بأن ملاك بنايات يبلغونهم بأن الإيجارات ستخفض عند تجديدهم عقود الإيجار، لكنهم لم يلتزموا بذلك عند التجديد وانتهاء العقود، الأمر الذي يضعهم أمام ضغط الوقت، فيضطرون للتجديد وفقاً للقيم التي يفرضها الملاك!

بنك

فوجئ قارئ بتلقيه اتصالاً من مندوب لإحدى شركات توصيل البريد، يطلب منه عنوانه لإيصال بطاقة ائتمانية من أحد البنوك الوطنية، مع أنه لا حساب له في ذلك البنك، ما دعاه إلى رفض استلامها، طالباً إعادتها إلى المصدر.

أسعار

طالب سكان، في خورفكان، بمراقبة أسعار المأكولات والمشروبات التي تباع من خلال عربات على كورنيش المدينة، إذ وصفوها بأنها «خيالية وتضاهي أسعار المطاعم الفارهة»، لافتين إلى أن كأس الشاي تباع بـ20 درهماً، والقهوة بـ30، فيما صحن الكنافة الصغير بـ39 درهماً.

إزعاج

يبدي زوّار لمراكز تسوق انزعاجهم من مطاردة مندوبي شركة «نجم» لتسويق البطاقة الخاصة بها عليهم، إذ يلاحقونهم بطريقة «غير مناسبة»، في محاولة لإقناعهم بالاشتراك في البطاقة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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