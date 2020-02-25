«درب السلامة» تنشر الثقافة المرورية في الظفرة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نظمت شرطة أبوظبي، بالتعاون مع مكتب شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي، محاضرة بعنوان «القيادة المتوازنة.. احترام لحقوق مستخدمي الطريق»، في مجلس دلما بمنطقة الظفرة بحضور عدد من الضباط وممثلي بلدية دلما وعدد من طلاب الثانوية وأهالي المنطقة.

واستعرض الرائد عبدالرحمن العلي، من مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية، أهداف حملة «درب السلامة» التي أطلقتها الشرطة في نشر وتعزيز الوعي بثقافة السلامة المرورية، حفاظاً على الأرواح والممتلكات وجعل الطرق أكثر أماناً.

وأشار إلى محاور الحملة التي حدّدت وفق دراسة تحليلية مسبقة من ضمنها نشر ثقافة التوقف لدى السائقين عند تشغيل إشارة قف بالحافلات المدرسية، ومنح الأولوية وإفساح الطريق لمركبات الإسعاف والدفاع المدني والشرطة والمواكب الرسمية، والتوعية بمخاطر تجاوز السرعات المحددة ومخاطر السير ببطء على الطرق العامة، فضلاً عن خطورة تجاوز الإشارة الحمراء، وغيرها من المحاور التي تهدف إلى تعزيز ثقافة أفراد المجتمع المرورية.

وقدّم إرشادات مرورية تعزّز القيادة الآمنة خلال تقلبات الطقس والضباب، مشدداً على ضرورة خفض سرعة قيادة المركبة والالتزام بمعدل السرعة الذي يناسب الظروف المحيطة والتقيد بترك مسافة أمان كافية، بل مضاعفتها بين المركبات خلال التقلبات الجوية، وعدم تجاوز المركبات الأخرى.