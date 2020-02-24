وفد جمعية الصحافيين الإماراتية يزور مقر نقابة الصحافيين المصريين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

زار وفد جمعية الصحافيين الإماراتية برئاسة محمد الحمادي رئيس مجلس إدارة الجمعية، مقر نقابة الصحافيين المصريين بالقاهرة على هامش مشاركة وفد الجمعية في اجتماع الأمانة العامة والمكتب الدائم ولجنة الحريات لاتحاد الصحفيين العرب بالقاهرة يومي 22 و23 فبراير الجاري، بحضور عبد الرحمن نقي البستكى أمين السر العام للجمعية.

وكان في استقبال الوفد الكاتب الصحافي ضياء رشوان نقيب الصحافيين المصريين رئيس مجلس إدارة جائزة الصحافة العربية رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ومحمود كامل ومحمد سعد عبد الحفيظ عضوا مجلس النقابة.

وخلال اللقاء أشاد نقيب الصحفيين المصريين ضياء رشوان، بمكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، وقدرها 50 مليون جنيه مصري لتشيد مركز التدريب والدورين السابع والثامن بالنقابة بأحدث الأجهزة التكنولوجية الحديثة في المجال الإذاعي والتليفزيوني والصحفي.

وقال محمد الحمادي، أن مكرمة صاحب السمو حاكم الشارقة دليل على اهتمام وتقدير سموه لدور الإعلام والإعلاميين كما يعكس المكانة الخاصة التي تحظى بها مصر في قلب سموه وقلب كل إماراتي.

وأضاف الحمادي أن اللقاء تناول خطة العمل بين الجمعية والنقابة المصرية خلال الفترة القادمة خاصة في مجال تدريب وتطور أداء الصحفيين والإعلاميين في مجال عملهم خاصة فيما يخص الإعلام والمحتوى الرقمي وطرق ووسائل الصحافة والإعلام الجديد والتواصل الاجتماعي واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في المواقع الالكترونية للصحف لسرعة نقل المعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بطرق سريعة وسهلة وبسيطة وفي جمل مختصرة معبرة للقارئ والمشاهد من خلال مقاطع الفيديو.