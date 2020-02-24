إطلاق منصة وطنية للتوظيف الذاتي.. وبدء العمل مطلع مارس المقبل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون والشراكة مع مؤسسة الإمارات (شباب)، والمؤسسة الاتحادية للشباب، «المنصة الوطنية للتوظيف الذاتي» التي تتيح للمواطنين والمواطنات أصحاب المهارات، ممن تزيد أعمارهم على 21 عاماً، تقديم الخدمات إلى الجهات الحكومية والخاصة بمقابل مادي نظير الخدمة المقدمة، وذلك اعتباراً من مطلع شهر مارس المقبل.

وقال وكيل الوزارة المساعد لتنمية الموارد البشرية الوطنية، أحمد آل ناصر، إن إطلاق «المنصة الوطنية للتوظيف الذاتي» يأتي في إطار برنامج نوعي تطبقه الوزارة، حيث تعد أول منصة تفاعلية حكومية تهدف إلى استثمار مهارات الموارد البشرية الوطنية في تنفيذ مشروعات الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة.

وأضاف أن المنصة تشكّل حلقة وصل بين أصحاب المهارات الوطنية والجهات الحكومية والخاصة، من خلال عرض تلك المهارات وربطها بمشروعات هذه الجهات، الأمر الذي من شأنه الإسهام في دعم المواطنين، لاسيما في المناطق البعيدة عن المدن، والراغبين في العمل بموجب أنماط مبتكرة وغير تقليدية، وهو ما يحقق لهم دخلاً مادياً إضافياً.

ودعا المواطنين والمواطنات إلى التسجيل والاستفادة من المنصة التي سيمارسون من خلالها عملاً مستقلاً ومرناً، يحققون بموجبه دخلاً مالياً يحصلون عليه مقابل الخدمات التي يقدمونها.

من جانبه، قال مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب، سعيد النظري، إن المنصة تحقق العديد من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها الشراكة الفاعلة بين جميع الجهات، لتمكين الشباب المواطنين والاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم وخبراتهم، فضلاً عن استثمار أوقات فراغهم بما يعود عليهم بالنفع.

وبحسب آلية عمل المنصة الوطنية للتوظيف الذاتي، فإن الجهات المعنية ستطرح مشروعاتها المطلوبة من خلال المنصة، التي يقوم بموجبها أصحاب المهارات الوطنية بتقديم عروضهم الفنية والمالية، فيما يتم سداد المقابل المالي بعد استلام الجهة المعنية للخدمة المطلوبة وموافقتها عليها.

وتتيح المنصة للمواطنين تقديم خدمات الترجمة والكتابة وتطوير المحتوى (العربية والإنجليزية)، والمونتاج، وخدمات الترجمة القانونية، وتطوير الكُتيّبات الإرشادية، وكتابة النصوص/‏‏‏السيناريوهات والترجمة.

وتضم حزمة خدمات منصة التوظيف الذاتي الخدمات الرقمية، وتشمل تطوير التطبيقات والألعاب الإلكترونية واستشارات تكنولوجيا المعلومات والشبكات، وإدارة المنتجات وتصميم المنتجات، وتطوير المواقع الإلكترونية.

وتحتوي الخدمات كذلك على التصوير، والمونتاج ويشملان الرسوم المتحركة والتحرير الرقمي (الصور ومقاطع الفيديو)، والتصوير الفوتوغرافي والفيديو، فضلاً عن الإنتاج وهندسة المؤثرات الصوتية وتسجيل الصوت.

كما تضم المنصة خدمات التسويق، التي تتضمن تطوير العلامات التجارية وتسويق المحتوى، والإعلان عبر الهواتف المتحركة وتطوير العروض التقديمية، فضلاً عن استشارات وإدارة محتوى وسائل التواصل الاجتماعي ومقاطع الفيديو الإعلانية.

كما تضم خدمات مثل تصميم المواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية وتصميم اللافتات الإعلانية، وتصميم بطاقات العمل والقرطاسية والتغليف والتعبئة والنشرات، والكتيبات والملصقات والدعوات، فضلاً عن تصميم الغرافيك والرسوم البيانية التوضيحية، والتصميم الداخلي وتصميم الشعارات وخدمات الفوتوشوب، وتصميم النشرات الإعلانية، وتصميم نشرات وسائل التواصل الاجتماعي.

- توفير فرص عمل مستقلة ومرنة تحقق دخلاً إضافياً للمواطنين.

- «المنصة» تتضمن خدمات الترجمة والكتابة، والمونتاج، وكتابة ‏‏‏‏السيناريوهات.