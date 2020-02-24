طقس صحو إلى غائم جزئياً

المصدر: أبوظبي ■وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية، مع ارتفاع في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

أما عن الرياح، فأشار المركز إلى أن من المتوقع أن تكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وتراوح سرعتها ما بين 15 إلى و25 كم/‏‏س، وتصل إلى 35 كم/‏‏س أحياناً. وأشار المركز إلى أن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفاً إلى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:35، والمد الثاني عند الساعة 3:01، بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 20:26، والجزر الثاني عند الساعة 7:57. وفي بحر عمان، أوضح المركز أن الموج سيكون خفيفاً إلى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:06، والمد الثاني عند 23:01، فيما سيحدث الجزر الأول عند الساعة 16:30، ويحدث الجزر الثاني عند الساعة 5:12.