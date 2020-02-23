اختيار القائمة النهائية للمشاركين في «دبي لخبراء المستقبل»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اختار برنامج دبي لخبراء المستقبل القائمة النهائية للمشاركين فيه، بعد تقييم طلبات انتساب من أكثر من 80 جهة حكومية في 15 قطاعاً رئيساً، للمشاركة في الدفعة الأولى من البرنامج، الذي ينطلق رسمياً نهاية الشهر الجاري.

وتضم القائمة النهائية موظفين من 17 جهة حكومية في دبي من مستوى الإدارة العليا والمتوسطة في 12 قطاعاً رئيساً، تشمل الإعلام والثقافة والسياحة والاقتصاد والصحة والتكنولوجيا والبنية التحتية، وغيرها.

ويهدف البرنامج، الذي تم تطويره بالشراكة بين المجلس التنفيذي لإمارة دبي ومؤسسة دبي للمستقبل، وتشرف عليه أكاديمية دبي للمستقبل، إلى تفعيل دور المواهب الوطنية في العمل الحكومي، وتعزيز ثقافة استشراف وتصميم المستقبل في الجهات الحكومية في دبي.

ويتيح فرصة للمشاركين لتطوير قدراتهم في استشراف وتصور المستقبل، بما يترجم توجهات دولة الإمارات لتعزيز القدرات في تطوير التشريعات والسياسات لمواكبة متغيرات ومتطلبات المستقبل، ودعم ثقافة الريادة في استشراف مستقبل القطاعات الاستراتيجية في الدولة.

ويمتد البرنامج لمدة عام ونصف العام، ويتضمن ثلاثة مستويات، مدة كل منها ستة أشهر، ويتيح للمنتسبين فرصة التدرج من درجة «محلل مستقبلي» إلى «تنفيذي مستقبلي»، وبعدها إلى «استراتيجي مستقبلي»، ويتبنى البرنامج منهجية فريدة تتضمن إشراك المنتسبين في تطوير وتنفيذ البرنامج تدريجياً من المستوى الأول إلى الثالث.

ويشارك في إعداد وتقديم البرنامج نخبة من الخبراء والعلماء ورواد الأعمال والرؤساء التنفيذيين من أنحاء العالم، في قطاعات تخطيط السيناريوهات والتوقعات المستقبلية، ومنهجية استشراف المستقبل، وتطبيق المستقبل على أرض الواقع، وسرد قصص المستقبل.

ويعمل المنتسبون في البرنامج على إعداد مشروعات مستقبلية عبر مجموعة مكثفة من ورش العمل والمحاضرات الهادفة إلى تعزيز ثقافة استشراف المستقبل واستراتيجياته وآليات تطبيقها، فضلاً عن تطوير مهاراتهم في إدارة المشروعات المستقبلية، وتطوير المبادرات ومفاهيم القيادة المستقبلية.

ويتيح برنامج دبي لخبراء المستقبل للمنتسبين فرصة الاطلاع على أفضل التجارب والممارسات العالمية في مجال استشراف المستقبل، من خلال زيارات وجولات عمل ميدانية في دولة الإمارات وخارجها.

ويسهم في تطوير مهارات المنتسبين في مجالات الفكر الاستراتيجي والذكاء الاجتماعي وإدارة المشروعات، واستشراف وتصميم المستقبل، والقطاعات العلمية والثقافية والتكنولوجية واتخاذ القرار، وتطوير السياسات والقوانين والتشريعات، فيما توفر أكاديمية دبي للمستقبل للمنتسبين إمكان التعاون مع مختلف المبادرات ورواد الأعمال وبرامج المسرعات وحاضنات الأعمال، إضافة إلى شبكة واسعة من صناع القرار ومراكز البحوث والمعرفة التي توفرها مؤسسة دبي للمستقبل.