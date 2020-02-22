حاكم عجمان يوجه بتخصيص مكافآت شهرية لطلبة الطب

المصدر: عجمان - وام

وجه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بتخصيص مكافآت شهرية للطلبة في تخصصات الطب من مواطني إمارة عجمان، في إطار دعم سموه لمسيرة التعليم وطلبة العلم.

حميد النعيمي: - «نعمل على رفد المسيرة التعليمية للطلبة المواطنين من عجمان في تخصص الطب، بمبادرات تسهم في تشجيعهم على الالتحاق بدراسته».

وأكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، أن المواطن اليوم قادر على الإنجاز والعطاء في الميادين كافة، وأثبت جدارته وكفاءته العالية في مختلف مجالات العمل، وأصبح ينافس في جميع القطاعات.

وثمن سموه حرص دولة الإمارات وقيادتها على تقديم أنواع الدعم والرعاية كافة، ومساندة الطلبة من أبنائها وبناتها لمواصلة تعليمهم وتأهيلهم علمياً ومعرفياً وفكرياً.

وقال: «نعمل على رفد المسيرة التعليمية للطلبة المواطنين من إمارة عجمان في تخصص الطب، بمجموعة من المبادرات التي تسهم في تشجيعهم على الالتحاق بدراسته، وخوض غمار العمل في هذه المهنة الإنسانية التي تتطلب منهم الكثير من الجد والاجتهاد والمثابرة».

وأضاف سموه: «نتطلع إلى أن يزخر الكادر الطبي في دولة الإمارات بنخبة من الأطباء المواطنين المؤهلين في تخصصات الطب، القادرين على شغل الوظائف التخصصية الدقيقة، التي هي بحاجة لأبناء الوطن».

وأشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، بمبادرة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، مؤكداً سموه أن تخصيص مكافآت شهرية لطلبة الطب سيفتح آفاقاً جديدة لهذا التخصص، الذي يشهد قلة وجود العنصر المواطن، ويعمل على تحفيز الطلبة ورفع مستوى تحصيلهم الأكاديمي والتعليمي، ويشجع المقبلين على الدراسة الجامعية للتوجه إلى دراسته.

- ولي عهد عجمان اعتمد مكتب «شؤون المواطنين» وإنشاء قسم «الإحصاءات الاجتماعية».

واعتمد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي إنشاء مكتب شؤون المواطنين، على أن يتبع ولي العهد مباشرة، ويتولى مهام وتنفيذ جميع المبادرات والبرامج التي تهدف إلى توفير الحياة الكريمة والمستقرة للمواطنين.

كما اعتمد سموه إنشاء قسم الإحصاءات الاجتماعية في مركز الإحصاء والتنافسية بعجمان، ليعمل على دعم ومساندة جهود المكتب، من خلال تزويده ببيانات دقيقة وتفصيلية ودراسات متخصصة توفّر رؤية واضحة لمتخذي القرار لإطلاق مبادرات وتصميم برامج تُعنى بتنمية المجتمع وتحقق سعادة المواطنين ورفاهيتهم، وأن يعمل مكتب شؤون المواطنين بتناغم مع قسم الإحصاءات الاجتماعية لتقصي شؤون مواطني الإمارة، للوقوف على القضايا والموضوعات التي تلامس احتياجاتهم ومتطلباتهم، والسعي لتوفير الحياة التي يستحقها المواطن الإماراتي الذي كرست له الدولة جل اهتمامها وجهودها.