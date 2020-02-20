المصدر: دبي-الامارات اليوم.

اختراق

تلقت قارئة مكالمة هاتفية من شخص ادعى أنه تابع لإحدى شركات الاتصالات في الدولة، لتحذيرها من اختراق شبكة الإنترنت المنزلية الخاصة بها، طالباً منها القيام بخطوات محددة لإيقاف هذا الاختراق، وعندما طلبت منه تقديم ما يثبت عمله في الشركة أغلق الخط.

عروض

لاحظ متسوقون أن بعض منافذ البيع تضع سلعاً في منطقة التخفيضات والعروض الخاصة، رغم أنها تباع بمثل سعرها الأصلي من دون تخفيض.

أسعار

أعرب مستهلكون عن استيائهم من التفاوت الكبير في الأسعار في سوق السمك بدبي، والطريقة غير اللائقة في تعامل بعض البائعين مع المشترين، مطالبين بوضع لائحة أسعار واضحة على بوابة السوق تنهي الجدل، وتوفر بيئة مناسبة للشراء.

ضباب

نوّه سائقون بالإشعارات التحذيرية التي أرسلتها شرطة أبوظبي إلى هواتفهم قبل نزول الضباب أخيراً، معتبرين أن التوعية الاستباقية جعلتهم يعيدون جدولة رحلاتهم.

حفر

اشتكى سكان منطقة القليعة بالشارقة عدم تمهيد شوارع المنطقة مجدداً، بعدما هطلت الأمطار بغزارة في الفترة الماضية، مشيرين إلى أن السيارات تضررت بشكل كبير من الحفر التي باتت منتشرة في المنطقة.

خدمات

اشتكى ملاك لعقارات سكنية في دبي ارتفاع قيم بدل الخدمات السنوية، مقارنة بما يحصل عليه الملاك من المطورين لقاء هذه المبالغ العالية، مطالبين بمراقبة جادة من الجهات المختصة، وبقرار حاسم بتخفيض قيم بدل الخدمات.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com