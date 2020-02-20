بلدية عجمان تطلق نظاماً جديداً لإدارة المواقف الذكيّة

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

كشفت بلدية عجمان عن نظام إدارة المواقف الذكية التجريبي، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى الدولة، ويعتمد على كاميرات ذكية مزودة بمعدات وتقنيات للمراقبة على المواقف المدفوعة في عجمان، في خطوة استثنائية لمساعدة مفتشي الدائرة على رصد تجاوزات المواقف، وسيتم تدشينه رسمياً خلال العام الجاري.

وأكد مدير قطاع تطوير البنية التحتية، الدكتور محمد أحمد المهيري، أن الدائرة تسعى لتحويل أنظمتها وخدماتها كافة إلى ذكية وتقديم أفضل الوسائل وأيسرها للمستفيدين.

كما أكد تنفيذ المشروع باستخدام أحدث التقنيات ووفقاً لأفضل الممارسات الدولية، حيث تقوم الكاميرات الرقمية برصد مخالفات السيارات التي لم تستوف رسوم حجز الموقف، وإرسال المعلومات آلياً إلى نظام التحكم المركزي الذكي بالدائرة.

وأضاف أن نظام إدارة المواقف الذكية التجريبي يسعى للاستغناء عن الكوادر البشرية والعمل باستخدام الذكاء الاصطناعي والكاميرات لرصد المخالفات لتكون عجمان أول إمارة تطبق النظام الذكي فعلياً على مستوى الدولة.

وتابع أن الدائرة في صدد الانتهاء من النظام التجريبي والبدء بتدشينه رسمياً في شارع الكورنيش وشارع الشيخ خليفة خلال العام الجاري، وترصد الكاميرات حالياً التجاوزات تجريبياً دون تسجيل المخالفات على أصحابها.