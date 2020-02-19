المصدر: دبي-الامارات اليوم.

نظافة

طالب ذوو طلبة، في مدارس خاصة، الجهات المعنية بصحة وسلامة المجتمع المدرسي بمراقبة دورات المياه والاهتمام بنظافتها، لافتين إلى سوء أوضاعها في بعض المدارس، بطريقة قد تشكل مصدراً لنقل الأوبئة والأمراض.

جلسة

نظمت جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، بالتعاون مع جمعية أم المؤمنين، جلسة حوارية لاقت إقبالاً كبيراً من الجمهور، تحت عنوان: «الأسرة في ظل الأجهزة الذكية»، ما يشير إلى المعاناة التي أصبحت تعانيها الأسر، ومخاوفها من الأضرار الصحية والمجتمعية الناجمة عن هذه الأجهزة.

هواتف

نوّه أولياء أمور بمبادرة إحدى المدارس الخاصة في عجمان، بمنعها الطلبة من إحضار الهواتف الجوالة إلى المدرسة، مشيرين إلى ضرورة تعميمها على جميع مدارس الدولة.

تسول

ينتشر شباب من جنسيات مختلفة في ساحات المواقف الرملية بمنطقة النهدة في الشارقة للتسول، فيما تبدو مظاهرهم مريبة، ما يثير مخاوف سكان المنطقة من احتمال تعرضهم للسرقة، خصوصاً مع إلحاحهم في طلب المساعدة.

عطل

اشترى قارئ هاتفاً ذكياً من محل في دبي، فتبين له بعد دقائق من استخدامه أنه يعاني خللاً في استقبال المكالمات، الأمر الذي جعله يعيده إلى المحل واستبداله فوراً، بضمان الفاتورة.

مساج

طالب قارئ الجهات المختصة بالتدخل ووضع عقوبات رادعة، للأشخاص الذين يضعون بطاقات دعاية لمراكز المساج على زجاج السيارات، وجسور المشاة، خصوصاً أن أرقامهم مدونة في تلك البطاقات.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com