المنصوري: نظام جديد يضمن عدم وقف التداول على أسهم الشركات المتعثرة

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

قال وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، سلطان بن سعيد المنصوري : "إن الهيئة تدرس في الوقت الحالي تطبيق نظام جديد لتداول أسهم الشركات المتعثرة، بما يضمن عدم وقف التداول على أسهم تلك الشركات".

وأضاف الوزير - رداً على سؤال برلماني خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي المنعقدة، حالياً، حول الشركات المتعثرة أو المشكوك في وضعها المالي - أن النظام الجديد يهدف إلى تمكين المستثمرين من تداول أسهمهم في الشركات المتعثرة وفق ضوابط واشتراطات خاصة، مشيراً إلى أن النظام المستحدث سيعمل على تخفيف الأضرار على المستثمرين من خلال تجنيب وقف التداول على أسهم الشركات المتعثرة والتي ستخضع إلى رقابة ومتابعة خاصة.

وأكد أن الهيئة اتخذت إجراءات تضمن الحفاظ على المستثمرين من جهة، وتعافي الشركات المتعثرة من جهة أخرى، سواء الشركات التي خسرت أقل من 20% أو التي خسرت أكثر من 50% من رأسمالها المصدر .

وقال الوزير:" تعمل هذه الإجراءات على معالجة الوضع المالي للشركات، وتجنبها المزيد من الخسائر، من خلال تضمين تقرير الشركات المالية، تحليلاً لأسباب الخسائر والإجراءات التي ستتخذ لمعالجة تلك الخسائر، ووضع علامة باللون الأصفر على شاشات التداول لتعريف المستثمرين بالشركات التي خسرت اقل من 20% من رأسمالها المصدر، وعلامة باللون الأحمر على الشركات التي خسرت أكثر من 50% من رأسمالها المصدر"، لافتا إلى أن هناك عقوبات توّقع على الشركات المخالفة منها الإنذار وتوقيع غرامات مالية.