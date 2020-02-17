افتتاح 50 مسجداً بالشارقة خلال العام الجاري

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

كشف مدير دائرة الشؤون الاسلامية في الشارقة عبدالله بن يعروف السبوسي خلال مداخلة له عبر برنامج الخط المباشر عن افتتاح ما يقارب 50 مسجداً خلال العام الجاري بالإمارة، 30 منها ستفتتح قبل شهر رمضان المبارك، وستشمل جميع مناطق الإمارة، مشيراً إلى أن بناء هذه المساجد يأتي ضمن الخطط الاستراتيجية للدائرة لهذا العام.

وتابع: افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة اليوم في المنطقة الوسطى بمدينة الذيد مسجد الشهيد سلطان محمد بن هويدن الكتبي الذي استشهد في عام 2015، بعد أن سطر أروع صور البطولة والفداء في خدمة دينه ووطنه حتى أرتقى إلى ربه شهيداً خلال أداء واجبه الوطني ضمن القوات المشاركة في عملية "إعادة الأمل" في اليمن.

وبين أن المسجد بني على نفقة صاحب السمو حاكم الشارقة وليكون أجره للشهيد، مشيراً إلى أن المسجد يتسع لـ 1850 مصلياً، وتم تصميمه على الطراز المعماري الفاطمي الإسلامي، ووصلت كلفته 21.5 مليون درهم.