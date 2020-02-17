12 مجلساً متكاملاً لخدمة الشباب في كل مناطق دبي

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن وضع خطة مشتركة، وتحديد معايير لبناء 12 مجلساً في مختلف أحياء دبي لخدمة الشباب والمجتمع، بالتعاون مع شرطة دبي وهيئة تنمية المجتمع في دبي، وشركائها الاستراتيجيين في تنفيذ عدد من مشروعات التنمية، وفقاً لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة في مجلس دبي.

وتم تحديد المعايير والشروط الأساسية ضمن اجتماع تنسيقي عقده الشركاء، وتضمنت إنشاء المجالس في مواقع تكون على شوارع رئيسة أو بالقرب من مسجد أو مواقع الخدمات العامة، والكثافة السكانية للمناطق التي يخدمها المجلس، بالإضافة إلى المعايير والمتطلبات التي حددتها القيادة العامة لشرطة دبي، مثل ضرورة توافر مراكز للخدمات الحكومية والمجتمعية والأنشطة الترفيهية. وتم خلال الاجتماع مناقشة العناصر الرئيسة الواجب توافرها في المجلس، مثل قاعة المجلس العام، ومجلس للشباب، والمكتبة والمكاتب الإدارية، والمرافق الخدمية.

وعقد المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، المفوّض العام على مسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة في مجلس دبي، مطر محمد الطاير، الاجتماع مع القائد العام لشرطة دبي المفوض العام على مسار خدمات المواطنين، اللواء عبدالله خليفة المري، بحضور المدير العام لهيئة تنمية المجتمع في دبي، أحمد جلفار، والمعنيين من بلدية دبي. وأكد الطاير أنه سيتم العمل على إنجاز مجالس الأحياء بالسرعة الزمنية الممكنة، لتؤدي دورها في وضع البرامج والأنشطة التي تسهم في تعزيز التواصل والترابط بين مختلف شرائح المجتمع، بحيث تكون رافداً مهماً للحياة اليومية لسكان دبي، وتقدم نموذجاً يحتذى على المستويين الإقليمي والعالمي في جودة الحياة وتحقيق السعادة للسكان.