حمدان بن محمد: شباب الإمارات هم ثروتها الحقيقية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أهمية ترسيخ وإرساء دعائم الابتكار والتميز والتحوّل الذكي ضمن منظومة العمل الحكومي، لضمان الارتقاء بالخدمات الحكومية إلى مستويات غير مسبوقة، ترجمةً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بشأن رفع جودة الحياة، وجعل دبي المدينة الأفضل والأذكى والأسعد في العالم.

وأشاد سمو ولي عهد دبي بالمبادرات الحكومية السبّاقة والمبدعة التي تعكس المستوى الريادي الذي وصلت إليه حكومة دبي في تحقيق رضا المتعاملين، وتعزيز رفاهية المجتمع، باعتبارها أولوية قصوى في دولة الإمارات.

جاء ذلك خلال تسليم سموّه «راية برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية 2019» إلى «دائرة التنمية الاقتصادية» في دبي، باعتبارها الجهة الحكومية الفائزة بأفضل مبادرة حكومية ضمن البرنامج، عن مبادرة «الرخصة الفورية»، وذلك خلال حفل «ملتقى حمدان 2019» الذي نظمه، أمس، مركز «نموذج دبي» التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي. وأكد سموّه: «الجميع فائز اليوم».

كما أعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عن سعادته بدخول الهيئات الحكومية حقبة جديدة من التميّز والريادة، مع تطبيق أفكار إبداعية وتقنيات مبتكرة تدعم مسيرة التنمية، وتعزز القدرة على صنع المستقبل الذي تصبو إليه القيادة، مؤكّداً أنّ عملية التطوير متواصلة لتعزيز قدرات العمل الحكومي، وتقديم خدمات متميزة تفوق توقعات المتعاملين.

وأضاف سموه: «نؤكد ضرورة دعم أفكار الشباب كونها الركيزة لرسم ملامح المستقبل، ونجدد الالتزام بمواصلة دعم وتطوير وتسخير الطاقات الشابة في تصميم الخدمات الحكومية. ونثمّن أفكار الشباب التي تم تقديمها ضمن (بطولة بناة المدينة الشباب). شباب الإمارات هم ثروتها الحقيقية، والعمل معهم ضرورة للوصول للأفضل عالمياً في كافة المجالات».

وتوجّه سمو ولي عهد دبي بالتهنئة إلى المبادرة الحكومية الفائزة، التي تضع معايير جديدة للتميز والابتكار في العمل الحكومي، معرباً عن تقديره للجهات الحكومية الرائدة التي تواصل التزامها المطلق بنهج السعادة والإيجابية والشفافية، وروح الفريق الواحد، لإسعاد المتعاملين.

وأضاف سموه: «نثمن المشاركة الفاعلة من المجتمع الذي يمثل شريكاً حقيقياً في تطوير الخدمات الحكومية بما يلبي احتياجات المستقبل».

واختيرت مبادرة الرخصة الفورية كأفضل مبادرة حكومية، بناء على نتائج تصويت المتعاملين وتقييم لجنة لقاء المتعاملين، ولجنة خبراء دوليين، وذلك بعد منافسة قوية بين تسع مبادرات مُقدمة من ثماني جهات حكومية.

وشملت المبادرات المرشحة للدورة الحالية كلاً من: «الجريمة الإلكترونية» من «القيادة العامة لشرطة دبي»، ومبادرتا «نول بلس» و«تك تاكسي» من «هيئة الطرق والمواصلات»، و«الاتصال المرئي» من «محاكم دبي»، ومبادرة «الاستجابة الذكية (مياه) من هيئة كهرباء ومياه دبي، و«نظام ملاك» من دائرة الأراضي والأملاك، و«نظام ترخيص الأفراد» من هيئة الصحة بدبي، و«الرخصة الفورية» من «اقتصادية دبي»، و«المنسق» من «جمارك دبي».

«بناة المدينة الشباب».. استشراف المستقبل

ولفئة الخدمات الحكومية المستقبلية، كرّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، فريقاً من مدرسة دبي الوطنية عن «برنامج الاستدامة+»، وهو برنامج مكافآت لتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة سلوكيات إيجابية، إذ ركزت الفكرة على تشجيع الأفراد على استخدام الأماكن المخصصة وفرز النفايات بحسب نوعها، بهدف إعادة تدويرها، من خلال نظام مكافآت خاص.

وتقوم الفكرة على تجميع الأفراد النقاط في كل مرة يضعون فيها النفايات في الأماكن المخصصة لها، بحسب الوزن. وشملت الفكرة إشراك القطاع الخاص في نظام المكافآت التي ستقدم تعزيزاً لثقافة الحفاظ على البيئة وإعادة التدوير.

وضمن فئة تحسين الخدمات الحكومية، فازت فكرة «ملتقى الرياضيين» لتحسين خدمة «طلب حجز مرافق/‏‏‏‏ خدمات النادي» التابعة لبلدية دبي، حيث قدم فريق من مدرسة GEMS Wellington International فكرة منصة تهدف إلى تشجيع الشباب على ممارسة الرياضات في الإمارة. ويتمكن الشباب من حجز الملاعب التابعة لبلدية دبي، ومعرفة أهم أماكن وجود المرافق الرياضية وغيرها، إضافة إلى حضور المباريات في مختلف الملاعب المتاحة للحجز، التي يتم تنظيمها بشكل شخصي من محبي الرياضات، كما يمكن لكل فرد ضمن المنصة المشاركة في أي فريق من الفرق المسجلة لاكتمال عدد معين من اللاعبين، بحسب نوع الرياضة التي يود الشباب ممارستها.

كما ستكون الفكرة بمثابة قاعدة بيانات للحصول على إحصاءات حول المهتمين بمختلف الرياضات، ما سيؤدي إلى التحسين المستمر في الخدمة.

وحصل فريق من مدرسة «راشد بن سعيد للتعليم الثانوي - بنين» في حتا، على تكريم خاص عن فكرتهم «الشركة الافتراضية» لتحسين خدمة التدريب والتطوير التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية، إذ اقترح الشباب فكرة لاستبدال الورش والحضور الشخصي للدورات التدريبية بنظام شركات افتراضية يتيح الفرصة للمستثمرين الجدد لفتح شركات افتراضية، والتدريب بشكل عملي لاكتساب الخبرات اللازمة، لتجنب الخسائر واكتساب الخبرات العملية للمستثمرين.

كما تشمل المنصة المقترحة وجود خبراء في مجال الاستثمار لتقديم الاستشارات والدعم اللازم بناء على نقاط القوة والضعف لدى كل مستثمر، ما يؤدي إلى إنشاء شركات ناجحة، وتأهيل الأفراد لإدارة الأعمال. وقد حصل كل فريق فائز على جائزة مقدارها 30 ألف درهم.

وخلال دورتها الثانية، شهدت بطولة «بناة المدينة الشباب»، التي تستهدف طلبة المدارس من عمر 11 - 18 عاماً، تفاعلاً كبيراً من الشباب الذين تجاوز عددهم 3000 طالب وطالبة من 72 مدرسة في دبي. وقد قدم الشباب أفكاراً لتحسين 24 خدمة حكومية في دبي تم اختيارها لهذا العام ضمن فئة تحسين الخدمات الحكومية، إضافة إلى الأفكار التي تم استلامها في فئة الخدمات الحكومية المستقبلية.

وتم تنظيم أكثر من 50 ورشة عمل في مراكز تقديم الخدمة ومقر بناة المدينة، لفهم أشمل حول الخدمات ودفع عجلة التعاون بين الشباب والجهات الحكومية.

يذكر أن اختيار الفائزين في البطولة جاء بعد عملية تقييم تمت من لجنة التحكيم التي قيمت الأفكار بناء على أربعة معايير رئيسة، هي: الاستدامة، الجدوى، الابتكار، الأثر.

كفاءات شابة

من جانبه، أكد أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله محمد البسطي، أهمية الجهود السبّاقة التي تبذلها الجهات الحكومية لتعزيز التكامل وترسيخ نهج العمل الجماعي للارتقاء بجودة وكفاءة الخدمات، تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتأكيد سموه أنّ الوظيفة الأساسية لأي حكومة هي إسعاد شعبها وتحقيق طموحاته، وعملاً بالتوجيهات المستمرة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بضرورة الارتقاء بعناصر منظومة العمل الحكومي لترسيخ ريادة وتنافسية الإمارة عالمياً في تقديم خدمات حكومية سباقة ومبتكرة.

وتُسلم راية برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية للجهة الفائزة لمدة عام كامل، بحيث يتم رفعها أمام المبنى الرئيس للجهة، وحصل على الراية خلال الأعوام السابقة كل من: هيئة الطرق والمواصلات عن مبادرة «المترو السريع»، و«تراخيص» عن مبادرة «الشامل»، ودائرة السياحة والتسويق التجاري عن نظام «التذاكر الإلكترونية»، و«هيئة الطرق والمواصلات» عن مبادرة «المظلات الذكية»، و«بلدية دبي» عن مبادرة «منتجي»، وتحمل «شرطة دبي» الراية الحالية عن مبادرة «مركز الشرطة الذكي».

ويواصل «برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية» ترسيخ مرحلة جديدة من فكر الإدارة الحديثة، ومفاهيم العمل المؤسسي القائمة على الابتكار والريادة والتنافسية، انسجاماً مع توجهات إمارة دبي وتطلعاتها المستقبلية ومبادراتها الذكية، مع الاحتفاء بنجاحات الجهات الحكومية التي تحقق تحسناً ملحوظاً ومستداماً في خدماتها العامة، وقنوات تقديم هذه الخدمات بمختلف أنواعها.

يُذكر أنّ البرنامج يستند إلى محاور رئيسة عدة من شأنها ضمان توفير الدعم اللازم للجهات الحكومية في دبي للارتقاء بمستوى خدماتها، وتنفيذ توجيهات القيادة في تطوير منظومة العمل الحكومي.

ويبرز ملتقى حمدان بن محمد للحكومة الذكية، باعتباره أحد أبرز محاور هذا البرنامج، الذي يسلط الضوء على المرشحين الذين تمكنوا من الوصول لهذه المرحلة المتقدمة من البرنامج، وفقاً لمعايير محورية تعمل على تقييم نتائج الكفاءة والفاعلية، والاستدامة، ونهج الحكومة الذكية.

ولي عهد دبي:

• «الشراكة بين الحكومة والمجتمع ركيزة لريادة دبي كنموذج عالمي مستدام».

• «ندعو الجهات الحكومية كافة إلى تقديم خدمات تفوق توقعات المتعاملين».

• «نؤكد ضرورة دعم أفكار الشباب، كونها الركيزة لرسم ملامح المستقبل».

• «نجدد الالتزام بمواصلة دعم الطاقات الشابة في تصميم الخدمات الحكومية».

للإطلاع على المبادرات الـ9 المرشحة المقدمة من 8 جهات حكومية، يرجى الضغط على هذا الرابط.